Caso Sistema Ambiente, Toci (Pd): “Da ‘Striscia’ solo tv spazzatura”

‘Caso’ Sistema Ambiente, interviene il videsindaco di Altopascio, in quota Pd, Daniel Toci. Che non esita a definite “tv discarica” la trasmissione che ha messo ‘in croce’ l’azienda dei rifiuti.

“Striscia la Notizia – dice Toci – puntuale, a un mese dalle elezioni amministrative, arriva a Lucca per montare un servizio fasullo e pretestuoso sull’azienda rifiuti della città. Inutile pretendere che una trasmissione televisiva come quella si metta a spiegare agli spettatori la differenza tra discarica, centro di raccolta rifiuti e dei centri di compattamento a servizio del porta a porta. Il servizio andato in onda è una marchetta elettorale servita sul piatto delle destre lucchesi senza argomenti e in cerca di un appiglio per tentare una rimonta disperata nei confronti del candidato più autorevole e forte, Francesco Raspini sindaco“.

“Mediaset si conferma la vera discarica televisiva nazionale – conclude Toci – con interviste finte al ministro degli esteri russo, risse ridicole tra due vecchi rimbambiti (Sgarbi e Mughini), trasmissioni spazzatura e servizi televisivi artefatti a richiesta come quello andato in onda su Lucca. Anche con il telecomando, si può fare la raccolta differenziata“.