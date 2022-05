Lega Viareggio, Baldini nuovo segretario comunale

La sezione della Lega di Viareggio ha celebrato il proprio congresso comunale che ha provveduto ad eleggere il nuovo segretario, 6 membri del consiglio direttivo e 2 membri supplenti.

A presiedere il Congresso Comunale viareggino è giunto da Roma il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato.

A succedere a Maria Pacchini, che ha guidato la Lega a Viareggio sin dal 2013, sarà Massimiliano Baldini che, già capogruppo del Carroccio in consiglio comunale nella scorsa consiliatura e responsabile enti locali provinciale fino al 2020 oltre che primo dei non eletti della Lega in Consiglio Regionale, è stato eletto all’unanimità da tutti i membri del Congresso.

“Ringrazio – dichiara Massimiliano Baldini – tutti i militanti della Lega di Viareggio per la fiducia che hanno voluto esprimermi, ringrazio Maria Pacchini dalla quale raccolgo un testimone straordinario perché Maria, in questi anni, ha guidato una Sezione che ha contribuito a conquistare ben sei seggi in Comune e ad eleggere tre europarlamentari, quattro parlamentari nazionali e per due volte un consigliere regionale, ed ovviamente il Presidente Massimiliano Romeo che ci ha fatto l’onore di presiedere il nostro Congresso conferendo prestigio ulteriore a questa Sezione che vanta da sempre impegno e numeri straordinari, Andrea Barabotti, responsabile rganizzativo di Lega Toscana, che ci ha dato un fondamentale aiuto nel gestire l’intera gestazione congressuale ed il Commissario Provinciale Riccardo Cavirani presente anch’esso”.

“Insieme al direttivo della sezione, ai responsabili di settore che provvederò a nominare a breve, ai gruppi di lavoro ed ovviamente al gruppo consiliare – prosegue – ben guidato dal Capogruppo Alessandro Santini, continueremo il lavoro già svolto sino ad oggi, avendo come obiettivi fondamentali il radicamento ancora più marcato del nostro partito in città, il rapporto con i cittadini, le famiglie e le imprese riguardo le tante problematiche che attanagliano Viareggio e Torre del Lago Puccini, il dialogo costante con le associazioni, con le categorie, con i sindacati, con i giovani ed ovviamente la ferma opposizione all’Amministrazione Del Ghingaro che sta fallendo su tutti i fronti ed è ormai isolata a causa della rottura di tutti i rapporti istituzionali fra il Sindaco ed i numerosi enti sia regionali che provinciali e versiliesi”.

“Nell’immediato – prosegue Baldini – ci aspetta la campagna elettorale referendaria per la riforma della giustizia fortemente voluta da Matteo Salvini ed a breve le elezioni politiche, fronti sui quali la Lega di Viareggio intende impegnarsi al massimo ed essere protagonista. Già a partire dalle prossime settimane – conclude il neo segretario eletto – una volta insediato il Direttivo, darò luogo ad una serie di incontri con i partiti del centrodestra e con i movimenti civici alleati per lavorare sin da subito ad un progetto comune che ci porti a presentare una proposta condivisa e vincente per le prossime elezioni amministrative”.

“So di aver fatto un buon lavoro – dichiara Maria Pacchini, commissario comunale uscente – e so di lasciarlo nelle mani di una persona che gode della mia massima fiducia. Trentadue militanti e quasi ottanta sostenitori, fanno della sezione della Lega di Viareggio una delle più forti realtà comunali della Toscana e l’attenzione che ci viene costantemente rivolta da parte dei vertici nazionali – il solo Matteo Salvini è venuto tredici volte a Viareggio ma, dal 2015 ad oggi, a venire in città sono stati tutti i big nazionali – ne è la riprova più concreta”.

I membri del consiglio direttivo eletti dal Congresso sono Massimo Ghilarducci che è stato anche il più votato, Maria Pacchini, Alessandro Santini, Alessandro Lemmetti, Patrizia Ridolfi ed Alberto Pardini oltre a Mario Terrile e Alfreda Del Carlo come membri supplenti.