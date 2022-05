Lista Civile: “Nei manifesti elettorali di ‘Lucca è un grande noi’ non si nomina il candidato del Pd”

Lista Civile per Elvio Cecchini sindaco attacca e provoca la lista dell’assessora Ilaria Vietina, Lucca è un grande noi, in campo al fianco alla candidatura di Francesco Raspini.

“’Una comunità responsabile, forte e unita’ si pretende di raccogliere sotto il nome di Ilaria Vietina, per la quale ‘Lucca è un grande noi’ che stranamente non comprende il suo ipotetico candidato sindaco, non nominato nei manifesti elettorali della lista. Ci chiediamo se l’assenza del nome e del simbolo del candidato del Pd sia una mancanza in buona fede o piuttosto un astuto modo per fuorviare gli elettori concentrando i voti su di sé facendo dimenticare che alla fine saranno utili al concorrente che l’ha sconfitta alle primarie. In ogni caso una grave caduta di stile”.