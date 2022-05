“Scegliamo la vita”, autobus da Lucca per la manifestazione a Roma

Il 21 maggio partiranno diversi autobus anche da Lucca, Viareggio e da tutta la Toscana per portare migliaia di persone di oltre 100 associazioni e movimenti pro-life, riuniti sotto la sigla Scegliamo la vita, alla manifestazione nazionale che si snoderà per le vie del centro della capitale.

“Si tratterà – spiegano i promotori – di un evento che coinvolgerà famiglie, mamme, papà, nonni ragazzi e bambini che manifesteranno pubblicamente, con gioia, la bellezza e la dignità di ogni vita umana, in tutte le sue manifestazioni e sfaccettature, specialmente quelle più fragili e vulnerabili troppo spesso vittime della ‘cultura dello scarto denunciata da Papa Francesco”.

I portavoce dell’evento, Maria Rachele Ruiu e Massimo Gandolfini, rilanciano: “Come altre società, l’Italia è afflitta da una crisi di speranza verso il futuro, che si traduce anche in una sfiducia verso la vita e in un progressivo degrado della sua dignità intrinseca. L’inverno demografico è allo stesso tempo una causa e un effetto di questo fenomeno, in un perverso circolo vizioso che rischia di esserci fatale. In mezzo a difficoltà crescenti nessuno sembra voler più scommettere sulla vita, anzi spesso il ‘sistema’ ti spinge a rinunciarvi, come nel caso di una nuova vita inaspettata o di una vita ferita dalla malattia, da sofferenze o disabilità. Rinunciare alla vita e alle sue potenzialità sembra essere spesso l’opzione preferibile o addirittura l’unica vera possibilità.. Con questa manifestazione vogliamo scuotere le coscienze da questa oscura ombra di pessimismo esistenziale, lanciando una sfida al Paese: Scegliamo la Vita! Scegliamo la vita in Parlamento, sui media, nell’economia, nella giustizia, nella sanità, nell’istruzione, nei servizi sociali, nel sistema fiscale e nelle scuole”.

Gli autobus per Roma partiranno anche da Lucca e Viareggio di primo mattino per essere attorno alle 13-13:30 sul luogo di raduno, in piazza della Repubblica.

Vi sono ancora posti disponibili. Per dare la propria adesione contattare i referenti locali: Elisabetta 328.2195584 e Federico 348.8602938.