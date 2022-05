Un parco per l’arte e la musica lungo il fiume, si presenta il progetto

Uno spazio all’aperto, attivo in tutti i mesi primaverili ed estivi, per i giovani, la cultura, la musica, il teatro, la danza e il divertimento nel parco fluviale: perché il Serchio può diventare davvero sicuro solo se è sempre più fruibile e fruito.

Il progetto, che può contare su un finanziamento intercettato dall’amministrazione comunale, sarà presentato pubblicamente martedì prossimo (10 maggio) durante un’iniziativa promossa dalla lista Sinistra con a cui parteciperanno, oltre al candidato sindaco Francesco Raspini, anche il capolista (e delegato uscente alle politiche giovanili) Daniele Bianucci e le altre candidate e gli altri candidati del gruppo al Consiglio comunale.

L’appuntamento è per le 19,30 nel chiostro del bar La Fenice alla Terrazza Petroni, davanti al Foro Boario. Durante l’iniziativa sarà offerto anche un piccolo aperitivo.

“L’idea nasce dalla volontà di moltiplicare le possibilità di vivere la nostra città, e di dare ai giovani e alle tante realtà culturali e musicali un’occasione in più per esprimere liberamente la propria creatività, la propria arte, la propria voglia di divertirsi e di stare insieme – spiega Daniele Bianucci – Abbiamo le risorse, abbiamo le proposte, abbiamo la voglia di rendere questa idea la più partecipata possibile, perché tutti devono potercisi riconoscere: giovani, artisti, promotori culturali, associazioni, cittadini, commercianti ed esercenti. Nella nostra idea, ci sarà un palco sempre disponibile, perfettamente integrato nell’area naturale, che dovrà essere valorizzata e vissuta ancora di più con musica, teatro, cultura, danza, concerti dal vivo; ci sarà un programma di intrattenimento condiviso direttamente con le scuole, gli artisti, le compagnie teatrali, le associazioni tutte e chiunque voglia prendere parte a questa idea”.

“Con questo progetto intendiamo tenere insieme due obiettivi – evidenzia Bianucci – Da una parte, valorizzare il parco fluviale: che vogliamo libero dalle auto e dalle moto, curato, sicuro dal punto di vista ambientale e sempre più frequentato e vivo. Il Serchio è una risorsa inestimabile e preziosa, già molto laboriosa: pensiamo solo all’attività importante portata avanti dalla fattoria urbana Riva degli Albogatti a Nave, punto di riferimento per tutto il Fiume; o il progetto che abbiamo realizzato per recuperare l’edificio della vecchia guardia in via della Scogliera. Insieme, è nostro desiderio costruire nuove opportunità per i giovani, la cultura, il teatro, la danza: perché si moltiplichino le occasioni di protagonismo. Questo è il momento per pensarla diversa, insieme, la nostra città”.

Per ulteriori informazioni, si può contattare Daniele Bianucci alla mail danielebianucci1980@gmail.com o al telefono 3348071351.