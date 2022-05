I candidati sindaco incontrano i cittadini di S. Angelo in Campo

Incontri con i candidati alla pista di pattinaggio di S. Angelo in Campo. E’ in arrivo un parterre di politici per incontrare i cittadini della frazione e presentare il programma.

Si inizia lunedì (16 maggio), alle 21,30, con il candidato sindaco Francesco Raspini. Si prosegue mercoledì (18 maggio), sempre alle 21,30 con il candidato sindaco Mario Pardini. Il giovedì 19 sempre nello stesso orario sarà la volta del candidato sindaco Fabio Barsanti.

Sarà invece il candidato sindaco Elvio Cecchini a presentarsi qui ai cittadini il prossimo 25 maggio, sempre alle 21,30. Chiude la serie l’incontro di venerdì 27 maggio con la consigliera comunale Silvia Del Greco.