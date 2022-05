Lucca, prospettive nell’area vasta: un incontro in Sala Tobino

“Quali occasioni di collaborazione per l’area vasta? Quali gli strumenti, i mezzi e le opportunità per mettere ancora di più in comunicazione Lucca, Pisa e Livorno? Quali strade da percorrere per consentire a Lucca di recuperare un ruolo da protagonista nell’area vasta costiera?”.

Se ne parla domani (10 maggio) alle 18, nella sala Tobino di Palazzo Ducale, nell’incontro Lucca protagonista nell’area vasta – infrastrutture, mobilità e sviluppo territoriale organizzato dal Partito Democratico comunale.

Oltre a Francesco Raspini, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni del 12 giugno, saranno presenti l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, il presidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo e il sindaco del Comune di Livorno, Luca Salvetti. Modererà l’incontro Gabriele Bove, assessore alla mobilità del Comune di Lucca.

Durante il dibattito saranno messe a confronto le diverse realtà di Lucca, Pisa e Livorno: con l’occasione, infatti, saranno discusse le possibili occasioni di collaborazione e le linee di sviluppo da coltivare in una prospettiva di area vasta che superi, quindi, i confini comunali e provinciali. Un approccio, questo, funzionale alla crescita solida ed equilibrata di tutta l’area costiera toscana.

L’evento è a ingresso libero. Per eventuali ulteriori informazioni: 333.7810947.