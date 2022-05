Strage di Viareggio, Zucconi (Fdi): “Vergognosa la rinuncia del Comune a parte civile”

“Vergognosa la rinuncia del Comune a parte civile”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi interviene in merito alle vicende legali legate alla Strage di Viareggio.

“Apprendo esterrefatto che questa mattina, al processo bis per la strage ferroviaria del 2009, il Comune di Viareggio ha rinunciato a costituirsi parte civile poiché, affermano i legali, non riuscirebbe a mantenere altre pretese di risarcimento nel procedimento – spiega Zucconi -. Dopo che nelle ultime settimane l’associazione dei familiari delle vittime della strage Il mondo che vorrei aveva lamentato la scarsa vicinanza ai familiari da parte del sindaco Giorgio Del Ghingaro e più in generale di tutta amministrazione comunale, ecco la doccia fredda di questa mattina. Il comune, in quanto ente istituzionale, dovrebbe per primo difendere e tutelare chi, in quella terribile notte, perse un familiare, un amico o una persona cara, battendosi in prima linea affinché si ottengano giustizia e verità. I cittadini di Viareggio proprio nelle istituzioni comunali dovrebbero trovare un supporto, un ente ‘amico’ sul quale contare in questa dura e lunga battaglia : ancora una volta questa amministrazione dimostra la propria lontananza, fisica e mentale, dalle questioni della città e, in questo caso, da una delle ferite più profonde che i viareggini abbiano mai dovuto sopportare”.