Uaar di Lucca: “Il Comune blocchi finanziamenti alle scuole cattoliche”

“Vengano interrotti i finanziamenti comunali e siano revocate le convenzioni con le scuole private paritarie che non mettono per iscritto l’impegno a non discriminare i dipendenti per il loro orientamento sessuale, il sostegno all’aborto e alla contraccezione”.

Questo quanto annunciato dalla referente dell’Uaar di Lucca, Maria Pacini, a seguito della pubblicazione, il 29 marzo scorso, dell’Istruzione della Congregazione per l’educazione cattolica L’identità della scuola cattolica per una cultura del dialogo.

“È passato un mese dalla pubblicazione che mette nero su bianco, qualora qualcuno ne dubitasse, che le scuole cattoliche hanno la facoltà – e il dovere – di sanzionare fino al licenziamento i dipendenti che nella loro vita privata non si attengono alla dottrina della chiesa. – prosegue – Visto che non risulta che il sindaco Alessandro Tambellini abbia preso posizione rispetto a queste discriminatorie statuizioni, gli abbiamo inviato una lettera”.

“Niente di sorprendente, sia chiaro – precisa Pacini – ma è inaccettabile che tali scuole ricevano cospicui finanziamenti da parte dell’amministrazione comunale. L’interruzione immediata dei finanziamenti e la revoca delle convenzioni a tutte le scuole private paritarie sarebbe il minimo sindacale da parte di un Comune che ha reinterpretato in maniera fantasiosa e clericale il concetto ‘senza oneri per lo Stato’ stabilito all’art. 33 della Costituzione”.