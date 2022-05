Bufera Sistema Ambiente, la Lega: “Dall’amministrazione un silenzio assordante”

Continua la polemica su Sistema Ambiente. “Dopo il servizio di Striscia, fino ad oggi l’amministrazione comunale si è contraddistinta solo per un assordante silenzio”, ha commentato la Lega della sezione di Lucca.

“Un chiaro, quanto maldestro tentativo, di evitare ogni tipo di responsabilità politica nonostante la campagna elettorale – prosegue il gruppo – Mentre Lucca è protagonista di una clamorosa figuraccia a livello nazionale, tutti parlano, tranne chi per primo dovrebbe e ci riferiamo al candidato sindaco Raspini, già assessore dell’attuale amministrazione comunale che governa, male, da anni la città”.

“Per quanto tempo ancora potrà continuare a non dire una parola in merito? Non ha veramente nulla d’argomentare, magari cercando di difendere Lucca, la sua immagine e le politiche ambientali? Come Lega – conclude il gruppo – ribadiamo il fatto che la città non meriti di essere vista da milioni di telespettatori, salendo ripetutamente e negativamente alla ribalta della cronaca nazionale per questa delicata questione”.