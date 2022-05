Caso Sistema Ambiente, Pardini: “Dopo le necessarie scuse mi aspetto anche la verità”

Per la prima volta dallo scoppio del caso Sistema Ambiente anche il candidato sindaco per il centrodestra Mario Pardini interviene dopo il botta e risposta tra i vertici aziendali e il programma Striscia la notizia.

“Da lucchese provo vergogna e sdegno per come la nostra città è apparsa di fronte all’intero Paese, associata a un tema così importante e attuale come la tutela dell’ambiente, che dovrebbe essere uno dei capisaldi dell’amministrazione attuale, ma che evidentemente non lo è – interviene Pardini -. Dopo le necessarie scuse mi aspetto anche la verità“.