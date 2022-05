Attacco no vax alla pagina Facebook di Simone Simonini

Attacco dei no vax alla pagina Facebook di Simone Simonini, segretario provinciale di Italia al Centro.

Oltre 170 i commenti, con foto riportanti slogan inneggianti alla “dittatura sanitaria”, sotto alla notizia in cui Simonini esprime la propria solidarietà a NoiTv per il raid vandalico subito.

“Oggi ho dovuto fronteggiare un coordinato attacco da esponenti o simpatizzanti del movimento vv, a me sconosciuto fino ad ieri, per le semplici parole di vicinanza espresse a Noitv e alle sedi del polo tecnologico della camera di commercio di Lucca, dopo gli atti vandalici subiti – le parole di Simone Simonini -. Essere individuato e bersagliato da persone che nemmeno ti conoscono o ti seguono è un brutto segno, a dimostrazione di un coordinamento ben strutturato. In questi casi, intuito che molti profili sono per lo più falsi, mi muoverò per far aprire un’indagine da chi di dovere”.