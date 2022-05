Lunedì si presenta la lista Viviamo Porcari per Fornaciari sindaco

Si presenterà lunedì (16 maggio) alle 21 all’auditorium Da Massa Carrara la lista civica Viviamo Porcari, che sostiene Leonardo Fornaciari come candidato sindaco.

Numerose le conferme (si intuiscono nei profili di spalle della locandina di presentazione i profili del vicesindaco Franco Fanucchi, dell’assessora al bilancio Roberta Menchetti, dell’altra assessora Eleonora Lamandini), tanti i volti nuovi, giovani e adulti che comporranno la futura squadra di governo del paese in caso di vittoria al turno elettorale del 12 di giugno.

Non ci sarà, invece, la presidente uscente del consiglio comunale Francesca De Toffol. Lo ha annunciato lei stessa nella serata di oggi: “In molti mi state chiedendo in questi giorni se mi ricandiderò alle prossime elezioni – scrive sui social – No, non mi ricandido. La politica non è per tutti, e la verita è che non fa per me e per molte persone che, come me intraprendono certe esperienze con entusiasmo, credendo in certi valori e portando avanti sempre e comunque le proprie idee con il rischio poi di passare anche per indisciplinati, riottosi o come quelli che battono i pugni sul tavolino e “fanno le bizze”. La politica è fatta di compromessi, e non è per gli idealisti. Fare politica richiede un certo grado di scaltrezza che forse io non ho. Anzi, senza forse”.

“In tanti si buttano in politica per ottenerne qualcosa indietro, visibilità, esposizione mediatica – prosegue – Non è mai stato il mio obiettivo perché quello che ho ora ce l’ho perché ottenuto con il sacrificio del mio lavoro e non certo grazie a qualche giornalata o comparsata sulle tv locali. Chi mi conosce bene sa che le esperienze che non mi danno qualcosa, che non mi generano entusiasmo e che non mi fanno crescere come persona in primis non mi interessano. Credo (e spero) di aver ricoperto il mio ruolo di presidente del Consiglio con professionalità e onestà, cercando di rimanere super partes in un contesto a volte anche difficile da gestire. In questo mi sento maturata, ho acquistato consapevolezza di me stessa e delle mie capacità e per questo ringrazio tutti i componenti del consiglio, di maggioranza e di opposizione, nessun escluso”.

“Grande soddisfazione mi ha dato la delega alle pari opportunità – conclude – che ha visto nascere prima il gruppo Donne in Movimento, dopo la Commissione pari opportunità. Spero che chi verrà dopo di me porterà avanti i lavori inziati con impegno e grande entusiasmo. Ringrazio tutti i porcaresi che nel 2017 hanno creduto in me e mi scuso con loro e con tutti quelli che speravano di vedermi in lista. Non mi troverete in lista ma sicuramente, sempre di corsa, in giro a Porcari. Un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che si metteranno in gioco nella prossima tornata elettorale con l’ augurio che il confronto si svolga sempre all’insegna della chiarezza delle regole del gioco e del reciproco rispetto. Viva Porcari”.

Sabato (14 maggio) è invece prevista la presentazione della lista di centrodestra La Porcari che Vogliamo.