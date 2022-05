Vcs, per il centro storico l’auspicio è un ‘ritorno al passato’

“Gli obiettivi principali della prossima amministrazione? Per quanto riguarda il centro storico il futuro auspicabile sarebbe un semplice ritorno al passato”. La pensa così il comitato Vivere il Centro Storico.

“Ci piacerebbe – dicopno – ritornare ad avere la disponibilità della caserma Lorenzini, abbandonata da tempo per non si sa quali motivi. Sarebbero alcune decine di parcheggi in più che andrebbero ad aiutare la endemica penuria di stalli di sosta (un parcheggio giallo ogni cinque permessi). Sarebbe bello non vedere più quei ridicoli carrettini alle porte che nessuno usa perchè tanto i corrieri possono andare davanti alla porta del negozio anche se questo si trova in Fillungo. Uno spreco di danaro vergognoso ed ingiustificabile che peraltro sottrae, senza motivo alcuno, preziosi stalli gialli. Che dire dell’ambizioso progetto Life Aspire (le paline disseminate per il centro storico con annesso stalli di sosta riservati)? Nessuno lo utilizza perché mai messo in funzione nonostante sia stato pagato profumatamente e inoltre sottrae preziosi parcheggi. Semplicemente vergognoso”.

“Il tanto sbandierato nuovo regolamento di traffico e sosta sembra finito in un cassetto. Dopo la scellerata realizzazione dei 16 stalli a pagamento in via Elisa, che senza senso alcuno obbliga i ciclisti ad allungare la strada di un chilometro per uscire dalle mura, niente si sa del previsto inserimento di via Buiamonti nella Ztl, niente si dice della prevista ristrutturazione della piazza Santa Maria, dello spostamento del varco in via Santa Chiara e dell’aggiunta delle nuove telecamere previste. Si trattava di un regolamento oppure di un libro dei sogni? Vogliamo parlare dell’organico dei vigili urbani? L’ ultimo dato in nostro possesso indicava un numero di 86 addetti (fra i più bassi degli ultimi dieci anni) quando dovrebbero essere molti di più”.

“Qualche nota sulle due costosissime spazzatrici – prosegue la nota – Rumorose che di più non si può, puliscono poco e male perché il servizio si svolge in assenza di un operatore a terra che sposta il sudicio in mezzo alla strada, hanno spazzole potentissime che potrebbero danneggiare il selciato e allo stesso tempo si lascia in magazzino fra i cartoni il tanto costoso e reclamizzato Glutton (aspiratore mobile utilizzabile da un singolo operatore). Non molto da dire sui Garby costati 3 milioni di euro. Dovevano risolvere il problema di due sacchetti lasciati fuori orario ed invece sono diventati discariche h24″:

“Un breve commento sul decoro e sul vivere civile – conclude la nota . Dal 1943, come in tutte le città d’arte, a Lucca vigeva un divieto di bivacco. Con il nuovo regolamento di polizia locale questo è stato di fatto abolito e consente a tutti di bere e mangiare sul suolo pubblico con la conseguenza che quella che fino a 10 anni fa era la città del garbo, adesso è diventata, in molte zone, un lupanare animato da ubriachi che impediscono il riposo notturno e insozzano la città con i loro rifiuti, vomito e urine. Un augurio per la prossima amministrazione: torniamo a quello che eravamo 10 anni fa, sarebbe un bel progresso“.