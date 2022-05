Ceccarelli (Lucca è popolare): “Stalli gratis al San Luca anche per i lavoratori privati dei servizi”

“Da tempo viene segnalata da più parti, la carenza di parcheggi gratuiti per i dipendenti dell’Asl Toscana Nordovest in servizio presso l’ospedale San Luca di Lucca e dunque, non possiamo che esprimere soddisfazione di fronte all’annunciato incremento degli stalli di sosta destinati a tale personale, indubbiamente un passo avanti nella giusta direzione verso la risoluzione della problematica“. Così il capogruppo di Popolari e Moderati a Capannori, Gaetano Ceccarelli.

“Nel contempo – prosegue Ceccarelli – riteniamo doveroso ricordare che all’interno del presidio ospedaliero San Luca, lavora anche un cospicuo numero di dipendenti delle imprese private addette ai servizi vari, dalle pulizie e sanificazione dei locali, agli addetti alla mensa per i dipendenti Asl ed i degenti, al personale di sorveglianza, eccetera, che riscontrano quotidianamente le medesime difficoltà del personale dell’Asl nella ricerca di un parcheggio gratuito. Si tratta di lavoratori che, come tutti gli operatori del Servizio sanitario pubblico, svolgono mansioni indispensabili per il buon funzionamento dell’ospedale e perciò, vanno messi nelle condizioni ottimali per svolgere con pari dignità il loro lavoro di essenziale supporto all’assistenza sanitaria vera e propria”.

“Pertanto – dice ancora – anche per tale personale così come per i dipendenti dell’Asl, è necessario individuare appositi e sufficienti spazi di sosta gratuiti nei pressi dell’ospedale San Luca, nella consapevolezza che esistono soluzioni praticabili per risolvere definitivamente l’annosa questione, anche attraverso un più razionale utilizzo degli spazi idonei esistenti e attualmente non utilizzati adeguatamente, sia nell’area ospedaliera che in quelle circostanti”.

“A tal fine la componente di Lucca è Popolare – conclude Ceccarelli – espressione dell’impegno sociale e civico dei Popolari di Lucca e della Piana a sostegno del candidato sindaco Francesco Raspini, si impegna fin d’ora a portare fattivamente all’attenzione della prossima amministrazione comunale la problematica descritta, per trovare insieme la soluzione più idonea”.