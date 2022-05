Elezioni 2022, una quinta lista per Pardini: nasce ‘Centrodestra per Lucca’

Una lista civica in più per il candidato sindaco Mario Pardini. In attesa che si alzi il sipario sulle candidature, che diventeranno ufficiali con la chiusura del deposito, previsto alle 13 di sabato (14 maggio), e il vaglio da parte della commissione elettorale, è certo che accanto al nome dell’imprenditore ed ex presidente di Lucca Crea ci saranno i simboli dei tre partiti del centrodestra (Fratelli d’italia, Lega, Forza Italia) e due liste civiche.

La prima è quella che ha espresso il candidato sindaco, Lucca2032, la seconda si chiamerà Centrodestra per Lucca e comprenderà esponenti della società civile vicini al candidato sindaco e ai partiti. Un’evidente risposta alla lista che sostiene Fabio Barsanti, Centrodestra per Barsanti, è che è composta da alcuni delusi di Fratelli d’Italia e della Lega per la scelta di un candidato moderato.

La ‘battaglia’ sembra quindi essere tutta per la conquista di voti verso la destra dello schieramento. L’idea nell’entourage di Pardini è che un Barsanti troppo forte potrebbe aumentare il gap fra i candidati più probabilmente destinati al ballottaggio, portando ad un vantaggio del centrosinistra in caso di ballottaggio. Una distanza significativa, infatti, questo il ragionamento degli analisti politici, disincentiverebbe la partecipazione al voto nel secondo turno.