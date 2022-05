Commercio, turismo e servizi: a Palazzo Sani il confronto fra i candidati sindaco

Ultimi preparativi in corso in vista del confronto pubblico con i candidati sindaco di Lucca organizzato da Confcommercio e in programma martedì prossimo (17 maggio) alle 21 nella sede dell’associazione di Palazzo Sani, in via Fillungo.

In questi giorni Confcommercio sta definendo gli ultimi dettagli della serata, che rappresenterà un momento di dibattito fra i futuri amministratori e componenti del Consiglio comunale. La serata, come già annunciato nei giorni precedenti, vedrà sottoporre ai candidati sindaco una serie di quesiti predisposti da Confcommercio e riguardanti i temi di stretta competenza dell’associazione e in particolare, dunque, i settori del commercio, del turismo e dei servizi. L’ingresso per il pubblico sarà libero e aperto a tutti, ma vista la disponibilità limitata di posti è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo di posta elettronica info@confcommercio.lu.it.

“Una serata importante – affermano il presidente Rodolfo Pasquini e la direttrice Sara Giovannini -, che la nostra associazione organizza con piacere, nella certezza che possa rappresentare un importante momento di ascolto e riflessione per i nostri imprenditori, che avranno modo di ascoltare direttamente dalla voce dei candidati sindaco le proprie proposte per il futuro della città. Appuntamento, questo, che assume ancora maggiore rilevanza visto che sarà il primo confronto pubblico di questa campagna elettorale”.