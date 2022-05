Dall’Oltreserchio alla Brancoleria: avanti il tour di Raspini in paesi e frazioni

Prosegue porta a porta la campagna elettorale di Francesco Raspini, candidato sindaco alle elezioni comunali del 12 giugno, che sta girando tutto il territorio con il Tour84.

Lunedì (16 maggio) il tour parte alle 16 con un giro tra Nozzano Castello, Nozzano San Pietro e Nozzano vecchio. Alle 21, incontro serale con i cittadini di S.Angelo in Campo alla pista di pattinaggio dietro la chiesa. Martedì 17 partenza alle 9 con una colazione a Farneta, mentre alle 10 il candidato sarà, come ogni martedì, alla sede elettorale di Ponte a Moriano per poi proseguire il tour al Piaggione nella tarda mattinata.

Nel pomeriggio giro e incontri tra Cerasomma, Fagnano, Meati e Montuolo: il punto di ritrovo è alle 15,30 al circolo di Cerasomma. Mercoledì 18 il Tour84 inizia alle 9 con una colazione a Piazzano e un giro per Formentale. Alle 17 Raspini e la sua squadra si ritroveranno al Bar Bao di Cappella e sarà quella l’occasione per fare un giro porta a porta tra Arsina, San Concordio di Moriano, Cappella e Carignano. Alle 19 si terrà un incontro con i cittadini di San Vito nell’area dello skate-park.

Di nuovo in giro giovedì (19 maggio): dalle 9 Raspini sarà in Brancoleria, mentre per le 17 è programmata una merenda a Santa Maria a Colle al parco Blefari. Alle 18.30 il Tour84 raggiunge San Concordio con un incontro al parco Saharawi aperto alla cittadinanza.

Il 20 mattina, come ogni venerdì, Raspini sarà al comitato elettorale di via Calderia per incontrare i cittadini. Alle 12 sarà a Ciciana per un pranzo, mentre il pomeriggio, alle 17, al Giardino degli Osservanti si terrà la presentazione dei progetti dedicati allo sport: Palestra Bacchettoni e altri grandi interventi. Alle 19 apericena a Torre per poi concludere la serata, alle 21, con un incontro con i cittadini del Morianese alla sala parrocchiale di San Quirico di Moriano. Il Tour84 non si ferma nemmeno per il weeekend: domenica 22 alle 9.30 si terrà l’iniziativa “Lucca città amica degli animali”, una passeggiata con gli amici a 4 zampe: ritrovo spalti delle Mura davanti al Celide. Dalle 12, invece, grigliata con musica e condivisione al parco fluviale, dietro all’area Skate park (vicino allo spazio dedicato al tiro alla forma) per passare un pomeriggio in compagnia e raccontare l’idea dell’Arena della Musica