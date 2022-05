Due liste a sostegno di Veronesi. Baccini capolista di Lucca sul serio

C’era anche Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, a tenere il nastro con il candidato sindaco del terzo polo Alberto Veronesi all’inaugurazione della sede elettorale e della lista Lucca sul Serio.

Alle 15 di oggi (14 maggio) è aperto il comitato elettorale in una sede simbolo: a due passi da casa Puccini, in via di Poggio, nel cuore del centro storico. Presenti i candidati e gli esponenti dei tre partiti che sostengo la lista: Azione, +Europa e Italia Viva mentre ormai entra nel vivo la campagna elettorale.

Sono due le liste che sosterranno Veronesi nella corsa alla poltrona di sindaco di Lucca. Anzitutto c’è Lucca sul Serio, che ha come capolista Alberto Baccini, coordinatore di Italia Viva Lucca. All’interno ci sono molti volti noti in città, tra cui l’avvocato Alberta Cagnacci, terza nella lista. Ci sono, in lista, fra gli altri il socialista Luigi Benedetto Lo Faro, il responsabile locale di +Europa Francesco Palmieri.

Guida invece la lista Veronesi sindaco Gemma Adorni.

I candidati nelle due liste

Lucca sul serio Alberto Baccini, Pablo Bertacca, Alberta Cagnacci, Giuseppina Costanzo, Francesco Del Buono, Lucia Dianda, Elena Dini, Laura Di Simo, Guglielmo Franchi, Simonella Fregoli, Dario Giorgetti, Sofia Flaminia Gotti, Claudio Imbriani, Rita Lipocelli, Luigi Benedetto Lo Faro, Riccardo Lorenzi, Margherita Loy, Patrizia Macchia, Monica Maestrini, Daniele Marchi, Enrico Paganucci, Francesco Palmieri, Lorenzo Pantanelli, Moreno Petroni, Maurizio Polieri, Michelangelo Roseni, Lara Turio, Fabrizia Angelini, Maria Renza Battistini, Savino Marseglia, Monica Innocenti, Luigia Maria Dinelli.

Veronesi sindaco Gemma Adorni, Marco Anselmini, Luca Bedini, Adalberto Campani, Federica Casula, Michele D’Amato, Carla Gaddini, Silvia Galli, Gennarelli Francesco, Vilma Guidi, Sergio Granaiola, Eduardo Iannuzzi, Giovanna Mariella Lazzarini, Carlo Lippi, Maria Luigia Montecalvo, Alessio Nardini, Marisa Pagliuca, Antonella Panza, Maria Renata Paolinelli, Anna Maria detta Marianne Rossi, Alessio Spelletti, Renato Stasi, Sandra Tedeschi, Arkadiy Ten.