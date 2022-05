Elezioni 2022, a Lucca in 7 per la poltrona di sindaco: 21 le liste in corsa per il nuovo consiglio comunale

Sette candidati alla poltrona di sindaco, per 21 liste. Sono questi i primi numeri che iniziano a dare un’idea più precisa della partita elettorale che ormai entra nella sua fase clou. A 29 giorni dall’apertura delle urne per le elezioni amministrative a Lucca, un primo step formale è stato sancito dalla chiusura dei termini oggi (14 maggio) alle 12 per la presentazione di candidature e liste collegate.

Nessuna sorpresa dall’esito delle prime verifiche: la commissione elettorale, infatti, ha ammesso tutte le liste che sono state presentate, convocandone i rappresentanti per lunedì prossimo (16 maggio). Alla sede dell’ufficio elettorale comunale si svolgerà il sorteggio che determinerà l’ordine di comparsa sulla scheda elettorale per le urne del 12 giugno prossimo.

Rispetto a 5 anni fa, correrà per la poltrona di sindaco un candidato in meno. La geografia politica del resto è piuttosto modificata rispetto al 2017. Il primo dato, confermato, è che non è in lizza né un candidato né una lista del M5S, a differenza dell’ultima tornata elettorale. Ma nel 2017 – sempre per parlare di differenze – non c’era il terzo polo, che invece stavolta arriva a portare il suo candidato all’atteso appuntamento elettorale.

In corsa, anche per questa tornata, Fabio Barsanti, candidato sindaco sostenuto da Centrodestra per Barsanti (Enrico Cesari è il capolista), da Difendere Lucca, con Lorenzo Del Barga al primo posto della lista, e da Prima Lucca-Italexit con Paragone, guidata da Federica Cecchi.

Per il candidato sindaco Andrea Colombini corrono due liste. La prima si chiama No green pass ed il capolista è Claudio Turini. A suo sostegno c’è anche Ancora Italia Sovranità Democratica, con Cristina Mele capolista.

Aldo Gottardo si candida alla poltrona di primo cittadino sostenuto da Ambiente e Giustizia sociale, con Virginio Giovanni Bertini alla guida della lista.

Per il candidato sindaco Elvio Cecchini sono due le liste civiche a sostegno. La prima è Insieme Buonriposi Marchini, con Celestino Marchini, ex assessore, capolista. C’è poi Lista Civile, che si è presentata proprio oggi e ha come primo nome quello dell’avvocato Lodovica Giorgi.

Il centrosinistra schiera il candidato sindaco Francesco Raspini, sostenuto da Lucca Civica-Volt-Lucca è Popolare, che ha come capolista il vicesindaco uscente Giovanni Lemucchi. Sempre a sostegno di Raspini corre Lucca è un grande noi dell’assessora uscente Ilaria Vietina che è anche capolista. Il Partito Democratico conferma capolista Chiara Martini, anche lei assessora uscente. Completano il quadro Lucca Futura (Cecilia Lorenzoni capolista) e Sinistra Con Lucca Civica Ecologista (Daniele Bianucci capolista) e Europa Verde Lucca con Marta Glenda Lugano a guidare la lista di aspiranti consiglieri.

Due sono invece le liste che sostengono il candidato sindaco del terzo polo, Alberto Veronesi: Lucca sul serio, il cui capolista è Alberto Baccini, coordinatore di Italia Viva Lucca, e la lista Veronesi sindaco, il cui primo nome è quello di Gemma Adorni.

Per il candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini ci sono Fratelli d’Italia, che riporta al primo posto il nome della consigliera comunale uscente Simona Testaferrata. Capolista di Lucca 2032 è invece Enrico Torrini (anche lui consigliere comunale uscente). Elisabetta Biagioni è invece la capolista di Centrodestra per Lucca, una lista che si è aggiunta all’ultimo tuffo ed è stata ammessa dalla commissione elettorale. A sostegno di Pardini corre anche la lista della Lega, con il consigliere comunale uscente Giovanni Minniti capolista. Per Forza Italia, come ormai noto, il capolista è Alessandro Di Vito.