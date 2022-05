Elezioni a Lucca, ecco la lista di Fratelli d’Italia

Trentadue nomi fra volti noti e nuove leve della politica. E’ stata depositata la lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Mario Pardini, alle elezioni amministrative a Lucca, del prossimo 12 giugno.

Capolista, come ormai noto, è la consigliera uscente Simona Testaferrata. Secondo in lista un altro volto noto del centrodestra lucchese: si tratta di Lido Fava.

Tra gli altri in campo c’è Marika Iavarone, divenuta molto nota in città per le gite a cavallo che propone a turisti e lucchesi e Antonella Pera, organizzatrice di eventi.

Con loro in lista ci sono: Cinzia Bianchi, Luca Bianchi, Roberto Adolfo Bonelli, Mara Buoni, Diego Carnini, Federico Collodi, Laura Emanuela Da Prato, Roberta Del Bianchi, Mario Donatelli, Elena Lorenzoni, Nicola Lorusso, Arturo Lucchesi, Raffaella Lucchesi, Niccolò Maltese, Manlio Angelo Pio Mancino, Aurora Manfredi, Emiliana Monti, Marco Natalini, Mara Nicodemo, Elio Onorato, Giovanni paladini, Antonella Pera, Luca Pierotti, Marco Ronconi, Sara Rovai, Gianluca Rovetto, Manuela Sarti, Edlira Seferi, Flavio Sodini.