Terzo polo, Veronesi incassa anche il sostegno di Sgarbi

Vittorio Sgarbi e Umberto Carriera presidente e segretario nazionale di Io Apro Rinascimento a margine degli incontri che si sono svolti nei giorni scorsi, annunciano l’accordo con Un’altra Lucca a sostegno, alle prossime amministrative, del candidato sindaco del terzo polo Alberto Veronesi.

“Sono felice – afferma Veronesi – che la mia candidatura a sindaco di Lucca, sia sostenuta oltre che dalla lista Lucca sul serio, sostenuta a sua volta da Azione, Più Europa, e Italia Viva, dalla lista Veronesi sindaco, da Autonomi e Partite e Iva e da Vittorio Sgarbi”.

“Il tema fondamentale di questa lista – afferma -, sarà il rilancio culturale di Lucca e la riapertura di imprese ed esercizi commerciali, che vent’anni di abbandono amministrativo hanno fatto chiudere”.

Gli fa eco Umberto Carriera affermando che: “si tratta di un’idea totalmente nuova, e poiché Io Apro Rinascimento guarda esclusivamente al bene delle città, in questa tornata amministrativa, abbiamo scelto di sostenere a prescindere dai partiti, persone di valore che come Alberto Veronesi, condivide una visione che intende dare il segnale della presenza di un gruppo, che guarda alla politica indipendentemente dal colore politico, ma come un impegno civile, volto al rilancio turistico e culturale di Lucca”.