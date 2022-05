Ambiente e giustizia sociale: “Rivogliamo le circoscrizioni in una nuova forma”

“Centro destra e centro Pd hanno affossato le circoscrizioni, noi le rivogliamo, in forme nuove”. Così la lista Ambiente e giustizia sociale, che candida a sindaco Aldo Gottardo.

“San Vito – si legge in una nota – è un quartiere di Lucca con oltre 4500 abitanti, che ha visto progressivamente l’abbandono dei servizi e degli organismi di partecipazione da parte delle varie amministrazioni di centrodestra e centro-Pd. C’era la sede del consiglio di circoscrizione del quartiere di San Vito (nella foto, ndr), nonchè la sede dei servizi demografici del Comune di Lucca. I consigli di circoscrizione erano strumenti decentrati dei Comuni al fine di far partecipare, consultare e gestire i servizi di base nei territori. Problemi come il traffico, il piano regolatore, i giardini, il patrimonio edilizio ed altro veniva discusso in quelli organismi. Essi orientavano anche le attività dei centri territoriali come i consorzi socio sanitari, incontravano i cittadini e ricevevano le petizioni dei cittadini. Esso aveva anche i propri rappresentanti all’interno degli istituti scolastici e nella commissione edilizia comunale”.

“Dal 2010 sono stati aboliti, con una legge nazionale – prosegue l’intervento nei comuni inferiori ai 250mila abitanti, ma ci sono Comuni che comunque li hanno lasciato aperti o riorganizzati, magari denominandoli consigli di quartiere, come è successo a Piombino, perché strumenti di partecipazione. A Lucca questo non è avvento e nel 2011 i consigli di circoscrizione sono stati chiusi dall’allora amministrazione di centrodestra che governava la città. Era rimasta la sede dell’anagrafe dove i cittadini di San Vito, si recavano giornalmente per richiedere i documenti personali o familiari ma anche la sede anagrafe nel 2020 è stata chiusa dall’amministrazione di centro Pd che governa la città ed i cittadini di San Vito, per fare la carta d’identità, sono obbligati a recarsi nella sede di via San Paolino all’interno della città di Lucca“.

“Nella sede ex circoscrizione di San Vito – spiega Ambiente e giustizia sociale – è rimasta soltanto l’associazione culturale Il Tondo di San Vito, fatta da cittadini locali, i quali gestiscono anche la gloriosa libreria del consiglio di fabbrica della ex Cucirini Cantoni Coats, e dove è anche possibile trovare il libro Il ’68 a Lucca. Come lista Ambiente e giustizia sociale, se verremo eletti, ci impegniamo fin da ora affinché a San Vito sia riaperto il consiglio di circoscrizione o organismo simile, dotato di poteri e risorse, e la sede degli uffici dell’anagrafe”.