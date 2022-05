Politici noti e nuove leve per la Lega: Minniti capolista

Politici di navigata esperienza, volti noti in consiglio comunale a Lucca e non solo, e nuove leve. E’ la fotografia della lista dei candidati della Lega, che correrà, come noto, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini.

La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina (15 maggio) alla sede del Carroccio di Lucca, cui era presente anche l’europarlamentare Susanna Ceccardi. Ex sindaco di Cascina e ex candidata alla presidenza della Regione Toscana, Ceccardi non ha voluto far mancare il sostegno alla squadra di candidati, che sarà guidata, come capolista, dal consigliere comunale uscente Giovanni Minniti.

Ecco la lista al completo. Giovanni Minniti, Michela Stefani, Antonino Azzarà, Tommaso Bartoli, Samuela Bello, Massimo Giulio Bini, Andrea Chelini detto Lunghetto, Valentina Ciuffi, Brunella Da Mommio, Pietro Davini, Antonella Dianda, Maria Lucia Esposito, Massimo Fagnani, Giuseppe Giglio, Alberto Grassi, Rossano Lucarini, Franco Marsili, Mirco Masini, Raffaele Mori, Sabrina Negretti, Serena Pardini, Armando Pasquinelli, Silvie Peschiera, Renato Raciti, Vasco Ricci, Maria Sannino, Francesco Scardigli, Giuseppe Scerri, Sabrina Serra, Letizia Stati, Antonio Trapani, Lara Zumbo.

(notizia in aggiornamento)