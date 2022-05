Veronesi sindaco, Sgarbi a Lucca per lanciare la lista

Dopo aver annunciato il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Alberto Veronesi, Vittorio Sgarbi sarà oggi (15 maggio) a Lucca. L’occasione è la presentazione della lista Veronesini sindaco, che è frutto proprio dell’accordo con Sgarbi. L’appuntamento è alle 19,30 alla sede elettorale in via di Poggio, dove si parlerà di “cultura come volano di sviluppo per Lucca”.

Capolista di Veronesi sindaco è Gemma Adorni. In lista ci sono anche: Marco Anselmini, Luca Bedini, Adalberto Campani, Federica Casula, Michele D’Amato, Carla Gaddini, Silvia Galli, Gennarelli Francesco, Vilma Guidi, Sergio Granaiola, Eduardo Iannuzzi, Giovanna Mariella Lazzarini, Carlo Lippi, Maria Luigia Montecalvo, Alessio Nardini, Marisa Pagliuca, Antonella Panza, Maria Renata Paolinelli, Anna Maria detta Marianne Rossi, Alessio Spelletti, Renato Stasi, Sandra Tedeschi, Arkadiy Ten.

Intorno alle 22 sarà trasmessa da canale 4 di Mediaset nella trasmissione Zona Bianca una intervista a Vittorio Sgarbi e Alberto Veronesi in diretta da Lucca.