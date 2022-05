Prosegue il tour di Raspini sul territorio: prossime tappe Farneta, Cerasomma e Piazzano

Continua il Tour84 di Francesco Raspini, candidato sindaco di Lucca alle elezioni comunali del 12 giugno.

Domani (17 maggio) partenza alle 9 con una colazione a Farneta, a cui seguirà, come ogni martedì, la presenza a Ponte a Moriano, in piazza, alla sede elettorale territoriale. Sempre nella tarda mattinata di domani giro a Piaggione per il candidato sindaco a bordo del furgone simbolo del Tour84. Nel pomeriggio il punto di ritrovo è alle 15,30 al circolo di Cerasomma per incontrare i cittadini: da qui il tour si sposterà a Fagnano, Meati e Montuolo. Mercoledì (18 maggio) il Tour84 inizia alle 9 con una colazione a Piazzano e un giro per Formentale. Alle 17 il ritrovo è al Bar Bao di Cappella: oltre ai cittadini della frazione, Raspini incontrerà anche gli abitanti di Arsina, San Concordio di Moriano e Carignano. Per concludere la giornata, alle 19 si terrà un incontro con i cittadini di San Vito nell’area dello skate-park.

Per leggere il programma elettorale della coalizione di centrosinistra per Raspini sindaco clicca qui. Tutti gli appuntamenti del Tour84 sono aperti alla cittadinanza.