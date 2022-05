Alla Casa del popolo la presentazione dei due volumi del leader curdo Abdullah Öcalan

Venerdì (20 maggio) saranno ospiti alla Casa del Popolo di Verciano Yilmaz Orkan, responsabile dell’associazione Uiki Onlus (Ufficio di informazione del Kurdistan in Italia) e Havin Gusener, portavoce dell’iniziativa internazionale Libertà per Abdullah Öcalan. Pace in Kurdistan e traduttrice di diversi libri di Öcalan.

L’incontro avrà inizio alle 21 e sarà dedicato alla presentazione degli ultimi due volumi del leader curdo Abdullah Őcalan scritti nella prigione turca di Imrali Oltre lo Stato, il potere e la violenza e La civiltà capitalista. Dei senza maschera e re nudi. I due volumi fanno parte della collana Manifesto della civiltà democratica.

“Őcalan è uno dei più innovativi e geniali pensatori politici del momento, come innovative sono sia l’esperienza politica in corso nel Rojava che vede protagoniste le donne, sia il progetto politico del Confederalismo Democratico come soluzione dei conflitti endemici fra gli stati del Medio Oriente”, spiegano gli organizzatori.

Durante l’incontro, coordinato da Aldo Zanchetta, ci sarà una discussione anche sugli ultimi sviluppi in Kurdistan e saranno promosse le due campagne europee attualmente in corso, per le quali verranno raccolte firme di adesione: una per la liberazione di Abdullah Őcalan e l’altra per la cancellazione del Pkk dalla lista dell’Unione Europea delle formazioni terroristiche.

L’incontro sarà preceduto da un’apericena di autofinanziamento a partire dalle 19,30 e durante la serata sarà possibile acquistare le opere di Őcalan.