Prosegue il tour del candidato Pardini: prossime tappe Antraccoli, Sorbano e Sant’Angelo

Prosegue il percorso di ascolto dell’imprenditore Mario Pardini, candidato sindaco di Lucca 2032 e appoggiato dalla coalizione di centrodestra, sul territorio.

Domani (18 maggio) Pardini sarà presente alle 10 al Bar Achille di Antraccoli e alle 12,30 al Rustichetto per un aperitivo con i cittadini. Nel pomeriggio è previsto invece per le 16,30 l’incontro al Piccolo Bar di Sorbano del Vescovo e a seguire al Botteghino di Valentina di Sorbano del Giudice. Alle 18 un nuovo appuntamento con i cittadini alla sala parrocchiale di Sorbano del Giudice, mentre alle 20,30 è in programma un confronto con il Comitato Sant’Angelo alla pista di pattinaggio.

Giovedì (19 maggio) il candidato sindaco del centrodestra sarà per tutta la mattina (a partire dalle 10) alla pasticceria Chloè di Viale Puccini, per una colazione con i cittadini. La sera, invece, alle 21 è previsto un incontro con le associazioni sportive del territorio in Via della Viaccia 242. Venerdì (20 maggio) è in programma per la mattina una passeggiata con i cittadini tra le frazioni di Piazzano, Formentale e Vecoli, mentre alle 19 è previsto un aperitivo dedicato ai giovani alla Pasticceria Stella di Sant’Anna.

Per tutti i cittadini che desiderano informazioni resta inoltre sempre aperta la sede di Borgo Giannotti (numero civico 354) dalle 9,30 alle 17,30, dal lunedì al sabato.