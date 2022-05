Dalla Brancoleria a San Concordio: prosegue il tour del candidato Raspini sul territorio

Prosegue il Tour84 di Francesco Raspini, il candidato sindaco per la coalizione di centrosinistra alle elezioni comunali del 12 giugno.

Domani (19 maggio) dalle 9 Raspini sarà in Brancoleria, mentre nel pomeriggio, alle 17,30, sarà a Santa Maria a Colle, al parco Blefari, per una merenda. A seguire, alle 18,30, incontrerà i cittadini di San Concordio al parco Saharawi.

Venerdì (20 maggio) alle 12, il viaggio sul territorio continua a Ciciana, per un pranzo in compagnia. Appuntamento al Giardino degli Osservanti, alle 17, per la presentazione dei progetti per lo sport, non solo la Palestra Bacchettoni. L’ingresso è libero e non occorre la prenotazione. La giornata prosegue alle 19 con un aperitivo a Torre e si concluderà, alle 21, con l’incontro con i cittadini del Morianese nella sala parrocchiale di San Quirico di Moriano.