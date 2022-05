“A che punto siamo con il bando di gara per il Ponte sul Serchio?”. Lo richiedono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il candidato capolista, alle elezioni comunali di Lucca del 12 giugno, di Fratelli d’Italia Simona Testaferrata.

“In una conferenza stampa dello scorso 18 febbraio – ricordano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – la provincia di Lucca aveva annunciato che entro tre mesi sarebbe uscito il nuovo bando di gara, noi pensiamo entro 3 mesi di bandire la nuova gara, disse il presidente Menesini. Ad oggi, 18 maggio, il bando di gara non è ancora uscito e non vorremmo ritrovarci a registrare l’ennesimo annuncio visto che già nel 2014 l’ex presidente Baccelli parlava dell’imminente partenza dei lavori per quest’opera infrastrutturale. Sulla precedente gara, sin da subito facemmo presente che sarebbe stato impossibile procedere con i prezzi che erano stati inseriti ed i fatti ci hanno, purtroppo, dato ragione. Ci auguriamo, nell’interesse della comunità, che questa sia la volta buona e che le infrastrutture vedano finalmente la luce anche a Lucca dopo anni di soli annunci”.