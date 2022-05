Ricci (Fi): “No alle ringhiere sulle Mura, serve una soluzione alternativa”

“No alle ringhiere sulle mura”. A ribadire la contrarietà al progetto è Giovanni Ricci, coordinatore provinciale di Forza Italia giovani Lucca.

“Per quanto riguarda il progetto (presentato nel febbraio 2021) di installazione di nuove ringhiere nella parte interna del percorso nelle mura urbane, voglio esprimere il mio parere contrario. Anche se i parapetti avranno un basso impatto visivo, non riescono a convincermi le motivazioni sulla sicurezza presentate dall’amministrazione. Secondo me il problema della sicurezza nel parco urbano andrebbe risolto a monte, potenziando i controlli: verso l’utilizzo del risciò (protagonista di alcuni incidenti nelle ultime settimane) e

attraverso la presenza costante della polizia municipale volta ad evitare che le persone si mettano in situazioni di pericolo. Se, anche come è stato detto, la soprintendenza non si è mostrata contenta di quanto deciso dal comune di Lucca, servirebbe ripensare il progetto e cercare una soluzione alternativa data l’importanza del monumento stesso nelle vite di tutti noi lucchesi, e data l’importanza dell’intervento che

verrà messo in atto”.