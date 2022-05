Cecchini incontra i cittadini con i candidati delle liste

Domani (21 maggio) dalle 10 alle 14 al loggiato di Palazzo Pretorio in piazza San Michele il candidato sindaco Elvio Cecchini, insieme con alcuni candidati consiglieri delle due liste civiche che sostengono la sua candidatura, ovvero Lista Civile e Insieme Buonriposi-Impegno Civico Marchini, si confronteranno con i cittadini lucchesi che volessero approfondire la conoscenza del programma elettorale presentato dalla coalizione di liste civiche. Per l’occasione sarà allestito un corner elettorale che successivamente verrà utilizzato in altri punti strategici della città.

Sempre lo stesso giorno, a partire dalle 18 il candidato sindaco e i candidati consiglieri saranno presenti alla sede elettorale in via Vittorio Veneto 27 per l’inaugurazione. Previsto un rinfresco per tutti gli intervenuti. Evento aperto a tutta la cittadinanza.