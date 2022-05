Centrodestra, si presenta la lista Forza Italia – Udc

Domenica (22 maggio) alle 10,30, al bar Dhea in viale Luporini a Sant’Anna, la lista Forza Italia-Udc presenterà i propri candidati alla città.

Sarà presente il candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini. Previsti anche gli interventi del senatore Massimo Mallegni e del coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti.

“L’evento – si legge in una nota – è aperto a tutti coloro i quali vogliano conoscerci meglio e portare i propri contributi al nostro programma, che illustreremo in loco. Approfitteremo dell’occasione per anticipare qualche dettaglio sul prossimo evento che ci vedrà protagonisti: quello del 27 maggio alle 21,15 alla casa del Boia, in compagnia del direttore di Libero Alessandro Sallusti e del dottor Luca Palamara”.