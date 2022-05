In Centrodestra per Barsanti anche l’ex candidata sindaca Ilaria Quilici

Anche Ilaria Quilici a sostegno di Fabio Barsanti: fa parte della lista Centrodestra per Barsanti. Quilici, candidata sindaco cinque anni fa per Lega Toscana, ha deciso a queste elezioni di sposare il progetto intorno a Barsanti. “Importante sostenere la sua candidatura per ridare speranza a un’area politica”.

“Ho deciso di presentarmi alle amministrative di Lucca nella lista Centrodestra per Barsanti – dichiara Ilaria Quilici – perché è il primo passo di un reale rilancio politico alternativo alla sinistra. In questi anni Barsanti ha dimostrato con i fatti le sue capacità e di avere una visione per la città”.

“Barsanti – continua la nota – negli ultimi cinque anni da consigliere comunale ha fatto vera opposizione e saputo proporre alternative concrete e serie, senza lasciarsi zittire o sconvolgere dalle offese gratuite di chi, in fondo, nemmeno sapeva fare altrettanto. Con lui quindi c’è la garanzia di un cambio positivo per l’amministrazione”.

“Ho offerto la mia collaborazione a Fabio Barsanti – conclude Iaria Quilici – perché sono fiduciosa sulla sua capacità di saperla utilizzare con notevole concretezza, senza disperderla in polemiche inutili o alla ricerca di un successo personale che offende il rispetto dovuto agli elettori. Procederò impegnandomi nel gruppo di lavoro con lui, con la mia candidatura nella lista Centrodestra per Barsanti e sono sicura che tanti altri cittadini si uniranno a noi”.