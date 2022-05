Strada dissestata chiusa a Sant’Anna, Barsanti: “Riaprire subito la traversa IX di viale Puccini”

Il candidato sindaco Fabio Barsanti si è recato a Sant’Anna, chiamato da residenti e commercianti. Il sopralluogo ha riguardato la traversa IX di viale Puccini: “Si tratta di una via privata chiusa da tempo – scrive Barsanti – ma che il Comune dovrebbe avere interesse a riaprire. Auspico un intervento rapido”.

“Si tratta di una via piuttosto piccola – continua Barsanti – ma importante per la circolazione della zona. Il mancato sbocco sul viale Puccini da quella parte costringe le macchine a passare da viale De Gasperi, generando code nonostante la rotonda sulla Sarzanese. La strada, che era a doppio senso, è chiusa al traffico a causa della mancata manutenzione del fondo”.

“Nonostante sia una strada privata – dice Barsanti – rilevo un interesse pubblico alla sua riapertura. La cifra per sistemarla è irrisoria e il Comune potrebbe farsi carico delle spesa per ripristinarla. Da valutare se mantenerne il doppio senso o prevederla a senso unico verso viale Puccini, installando se necessario dei rallentatori della velocità”.

“L’importante – conclude Barsanti – è che sia recuperata questa piccola arteria per evitare la congestione della rotonda sulla Sarzanese, rendendola fruibile nuovamente ai residenti e ridando vitalità alle attività che lì si trovano. Togliendo così la transenna che rende la strada un cantiere senza senso. In questi anni grazie al mio intervento il Comune è intervenuto su altre strade private ma di uso pubblico, risolvendone le problematiche. Mi impegnerò a farlo in prima persona con la prossima amministrazione”.