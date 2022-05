Terzo Polo, Azione e Italia Viva portano i big in sostegno ad Alberto Veronesi

Elezioni amministrative, il terzo polo cala gli assi.

Sarà una settimana con i grandi nomi di Italia Viva e Azione quella che inizia da lunedì, a sostegno del candidato sindaco Alberto Veronesi.

Lunedì (23 maggio) alle 20 la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti sarà a Lucca dal ristorante InPasti, per una cena a sostegno del candidato. Risponderà alle domande dei giornalisti e dei presenti degustando un piatto di tordelli. Ci saranno una cinquantina di posti per chi è interessato a seguire il dibattito. La serata prevede tordelli, dolce, caffè, acqua e vino al costo di 20 euro. Chi prenota avrà diritto a partecipare, fino a esaurimento posti (348.0533233 via Whatsapp o per mail a colucci.lucca@gmail.com).

Giovedì (26 maggio) sotto il loggiato di Palazzo Pretorio alle 12 arriverà il leader di Azione, Carlo Calenda. Sabato, infine, il viceministro Teresa Bellanova risponderà alla domande su raddoppio ferroviario, tramvia leggera, assi viari e casello di Mugnano.