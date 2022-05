Minniti (Lega): “A Lucca un festival internazionale nel nome di Puccini”

“Lucca come Ravenna, Spoleto, Salisburgo, Bayreuth, città bellissime che hanno legato il loro nome a stelle di prima grandezza del firmamento musicale come Riccardo Muti, Giancarlo Menotti, Wolfgang Amadeus Mozart, Richard Wagner che organizzano manifestazioni internazionali di musica, arte, cultura e spettacolo che ogni anno richiamano migliaia di appassionati da tutto il mondo”. E’ la proposta di Giovanni Minniti candidato al consiglio comunale per la Lega.

“Lucca – afferma – ha tutte le carte in regola per ambire alla realizzazione di eventi musicali di altissimo livello come già fanno Ravenna, Spoleto, Salisburgo e Bayreuth essendo una bellissima città d’arte che ha dato i natali a due stelle di prima grandezza della musica come Giacomo Puccini e Alfredo Catalani un compositore, quest’ultimo, colpevolmente dimenticato ma le cui opere meriterebbero di essere riproposte per far riscoprire la grandezza di colui che riportò agli uomini dolci note che il cuore non ricordava e riconobbe e non oblia, come disse Giovanni Pascoli”.

“Un festival musicale – spiega Minniti -, che se organizzato con criteri manageriali e adeguatamente inserito nei circuiti internazionali potrebbe richiamare quel turismo residenziale di qualità capace di portare ricchezza in città a beneficio di alberghi, agriturismo, bar, ristoranti creando, così, un circolo virtuoso tra bellezza del paesaggio urbano e offerta culturale di qualità destinato a rimanere impresso nella mente dei visitatori che non esiteranno a fare ritorno a Lucca. Per fortuna a Lucca non mancano né i talenti per organizzare eventi di alto livello con docenti e allievi del Conservatorio Boccherini e il direttore d’orchestra di chiara fama internazionale Beatrice Venezi né tantomeno le capacità manageriali visto che potremmo attingere alle esperienze dei Comics rilanciati dalla brillante gestione di Mario Pardini. Lucca città della musica e della cultura, è il mio sogno ed è il sogno di tantissimi lucchesi amanti dei valori che solo la cultura può trasmettere”.