Piazzale intitolato a Falcone e Borsellino, Barsanti: “Doveroso esserci: lo chiesi già due anni fa”

È stata intitolata a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone la piazza antistante le scuole di via Matteotti a Sant’Anna. Alla cerimonia di questa mattina (23 maggio), trent’anni esatti dopo la strage di Capaci, era presente anche il consigliere di Difendere Lucca Fabio Barsanti.

“Questa mattina non potevo mancare – commenta Barsanti -. Non potevo perché agli atti, in Consiglio comunale, vi è una mozione del sottoscritto per l’intitolazione di una via o una piazza ai due magistrati che hanno sacrificato la propria vita per la lotta alla mafia, e da questa uccisi precisamente trent’anni fa. Decisi di protocollarla proprio il 23 maggio del 2020, a due anni di distanza dalla ricorrenza odierna, per omaggiare questi due eroi nazionali e gli agenti delle loro scorte. Fu discussa circa un anno dopo, e respinta dalla maggioranza perché, fu sostenuto, esisteva già un progetto con le scuole. Non mi interessa sapere se fosse vero o meno o se l’amministrazione abbia voluto mettere le mani avanti e il cappello sulla cosa, o se si fosse potuto scegliere un luogo più importante.

Oggi è stato fatto e questo è ciò che conta. Onore eterno ai due giudici del pool antimafia e al sacrificio di tutti coloro che morirono il 23 maggio a Capaci e il 19 luglio in via D’Amelio. Perché quella è l’Italia di cui andar fieri”.