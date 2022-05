Strage di Viareggio, Fdi: “Si convochi un consiglio comunale urgente”

Un consiglio comunale urgente e aperto sulla strage di Viareggio. A chiederlo sono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, che in relazione alla tragedia ha presentato in Regione una proposta di legge per l’istituzione di una giornata toscana del trasporto in sicurezza, il consigliere comunale Marco Dondolini e il capogruppo Fdi a Viareggio Carlo Alberto Tofanelli.

“Su richiesta dell’associazione Il mondo che vorrei onlus, che raccoglie i familiari della strage di Viareggio, come gruppo di minoranza abbiamo presentato richiesta per un consiglio comunale urgente, e in forma aperta – commentano gli esponenti Fdi -. Lo scorso 9 maggio il Comune ha incassato 200 mila euro da parte delle assicurazioni e rinunciato alla costituzione di parte civile, uscendo dal processo d’appello bis. Viareggio si è, così, trovata di fronte a una diatriba su una vicenda che dovrebbe unire e non dividere, una tale situazione richiede perciò un confronto aperto in Consiglio comunale, con l’audizione dei rappresentanti dell’associazione Il Mondo che vorrei onlus, associazione che da 8 mesi aspetta una convocazione da parte del Comune. Imbarazzante l’assenza in aula del sindaco Del Ghingaro al processo per la strage, un gesto grave quello di aver accettato la liquidazione del danno morale causato dal disastro ferroviario. Sindaco e Comune, accettando quei soldi, hanno dato la possibilità ai difensori degli imputati di presentare nel processo d’appello una nota di merito come attenuante. Il Comune di Viareggio almeno destini tale liquidazione alla commissione denominata ‘tavolo della memoria’ “.