Dal centro a San Concordio, continuano gli appuntamenti con il candidato sindaco Pardini

Continuano senza sosta gli incontri sul territorio di Mario Pardini, candidato sindaco di Lucca dalla lista civica Lucca 2032 e sostenuto dalla coalizione di centrodestra.

Domani (25 maggio) alle 19,30 sarà presente in centro per un aperitivo alla Caffetteria Turandot, in piazza San Michele.

Giovedì (26 maggio) alle 20 è in programma un evento con i giovani al Bar Biscuit di San Marco, mentre alle 21,30 il candidato incontrerà i cittadini al ristorante Tosca a Brancoli.

Venerdì 27 Pardini farà nuovamente tappa nel quartiere San Concordio, con un incontro pubblico alle 9,30 alla pasticceria Claudio e – a seguire – il candidato visiterà le frazioni di San Donato, Montuolo, Nave e Balbano.

Per ogni ulteriore informazione, resta sempre aperto il comitato elettorale di Mario Pardini, con sede in via Borgo Giannotti 354 (San Marco, Lucca) e aperto al pubblico ogni giorno dalle 9,30 alle 17,30.