Alla Casa del Boia giustizia al centro nell’incontro con Sallusti e Palamara

“Vi aspettiamo venerdì prossimo, 27 maggio, alle 21,15 alla Casa del Boia per l’evento che vedrà protagonisti il direttore di Libero Alessandro Sallusti, e il dottor Luca Palamara”. Così Matteo Scannerini, coordinatore comunale di Forza Italia Lucca e coordinatore regionale di Forza Italia Giovani Toscana.

“L’iniziativa di venerdì sera – spiega Scannerini – sarà un’occasione per trattare nel dettaglio i temi legati ai quesiti del referendum della giustizia: separazione delle carriere (tra giudici e pm), limiti alla custodia cautelare durante le indagini, abolizione della legge Severino, valutazione dell’operato dei magistrati, riforma dell’elezione del Consiglio superiore della magistratura. Votare il 12 giugno è importante. Peccato che se ne parli poco. Attraverso questo momento di confronto politico culturale, cercheremo di accrescere l’attenzione e sensibilizzare sul tema”.

“Ovviamente ci sarà spazio anche per parlare della nostra Lucca e delle amministrative in arrivo – conclude – Sarà presente il candidato sindaco del centrodestra Mario Pardini e modererà l’incontro Remo Santini, che voi tutti già conoscete per la sua carriera da giornalista e per cinque anni di egregia opposizione in consiglio comunale, contro l’amministrazione uscente. Ospiti anche la deputata forzista onoreole Erica Mazzetti, promotrice dell’iniziativa; il senatore Massimo Mallegni e il coordinatore provinciale di Forza Italia Maurizio Marchetti“