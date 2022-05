Lucchesi (Fdi): “Servono più soldi da investire nelle Rsa”

“Servono più soldi da investire nelle Rsa”. Così Arturo Lucchesi, candidato consigliere nella lista di Fratelli d’Italia per Mario Pardini sindaco interviene sulle tematiche sociali.

“Ormai sono anni che lavoro nel sociale e in particolare nelle Rsa del comune di Lucca, dal 2016 due Rsa sono state date in concessione e successivamente una è stata abbandonata e chiusa (Villa Santa Maria) – prosegue Lucchesi -. La concessione si basa su dei parametri regionali che vanno da un minimo a un massimo parametri dai quali si estrapolano i valori economici (compresi anche di strumentazione e

personale) che verranno utilizzati come indicazione per stabilire le offerte della gara d’appalto, il comune di Lucca ha sempre usato parametri minimi mettendo in condizioni quindi di dover effettuare tagli al personale, alle ore e di conseguenza agli stipendi (circa del 40%) oltre che conseguentemente anche al servizio offerto al cittadino. Anche 6 anni fa negli incontri tra comune e sindacati provai io stesso a cercare una mediazione, ma niente da fare: la risposta era sempre la stessa, non ci sono soldi”.

“La mia replica era sempre la stessa, per altre attività socialmente meno importanti si trovano le risorse, anche per avere un ritorno d’immagine e commerciale, i soldi sono sempre usciti da qualche parte, invece anziani e disabili non portano soldi anzi ne costano, non ho mai ricevuto replica dal comune su questo – conclude Lucchesi -. Per questo e molti altri motivi insieme a Mario Pardini abbiamo stilato un programma utile e volto ad aiutare il cittadino e come candidato, se verrò eletto o meno, mi impegnerò affinché vengano usati parametri più alti e affinché si trovino soldi da investire nel sociale e nelle strutture che già sono presenti ma malamente sfruttate”.