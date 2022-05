Prosegue il tour elettorale di Raspini nelle frazioni del territorio

Continua il Tour84 del candidato sindaco Francesco Raspini, in vista delle elezioni comunali del 12 giugno.,



Il tour, partito da tre settimane, ha già toccato tante delle 84 frazioni del comune, dal centro storico fino ai territori più periferici, porta a porta, direttamente sul territorio.

Domani (26 maggio) Raspini partirà alle 9 per un giro in tutto il Morianese. Nel pomeriggio, dalle 16,30 tornerà nel territorio dell’ex circoscrizione 8 con un giro tra Palmata, Tramonte, Gugliano e Mammoli per concludere con una merenda alla canonica di Mastiano intorno alle 17,30. Venerdì Raspini sarà nella sede del comitato di via Calderia per il ricevimento libero con i cittadini come ogni venerdì, mentre nel tardo pomeriggio sarà impegnato in una serie di appuntamenti elettorali con i candidati.

Il Tour84 riprenderà nel fine settimana sabato (28 maggio) alle 10 Francesco Raspini sarà in giro tra San Vito e Picciorana, concludendo la mattinata ad Antraccoli, al Bar Achille alle 12. La giornata termina a Balbano con una serata al Circolo Ctg dalle 21.

Domenica 29 maggio ancora sul territorio: alle 9,30 il tour parte da San Giusto di Brancoli per Brancoli Living History, organizzato dal comitato Linea Gotica di Brancoli. Alle 15,15 un giro tra i banchetti del Mercato delle Carabattole al Foro Boario e alle 18 un aperitivo-concerto alla Casermetta San Salvatore per un’iniziativa organizzata da Lucca Futura dal titolo Fabrizio De Andrè… canzoni di maggio. La settimana si conclude a Stabbiano, con un incontro con i cittadini all’ex ristorante da Amleto alle 21.