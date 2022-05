Non sarà ancora un accordo politico, certo. Ma convergenze sul programma, sguardi di intesa e ammiccamenti potrebbero far pensare ad una intesa imminente, almeno – e intanto – per un appoggio esterno.

Inizia proprio dal candidato sindaco del terzo polo Alberto Veronesi il giro di consultazioni del consigliere uscente Massimiliano Bindocci, la cui candidatura a sindaco è stata respinta dal M5S che non avrà dunque alcun rappresentante alle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. Ma che ora è in cerca di alleanze, nelle quali esprimere le proprie istante e progetti per il futuro di Lucca.

Foto 2 di 2



Oggi pomeriggio (26 maggio), Bindocci ha raggiunto la sede elettorale del candidato del terzo polo per avviare un confronto su alcuni nodi programmatici, per valutare l’opportunità o meno di un sostegno alle elezioni. Con un mandato, a quanto lui stesso ha spiegato, ricevuto dal movimento: “Per non disperdere il lavoro e l’impegno profuso in questi anni – ha detto Bindocci – abbiamo deciso come gruppo di contattare i candidati sindaco di opposizione e di condividere con loro il nostro programma. Non c’è nessun tipo di accordo con il movimento, per quanto io oggi lo rappresenti in modo parziale, né a livello personale”.

Tra i punti indicati come ineliminabili da Bindocci spicca quello della partecipazione e trasparenza, passando per la qualità dell’aria e del vivere, la salute e ovviamente la viabilità. Altro nodo quello dell’urbanistica e della sicurezza.

Il decalogo consegnato al candidato Veronesi

“Si è trattato – ha osservato Bindocci – di un confronto franco in cui sono emersi quali sono i nodi politici e i problemi di Lucca, dalla Manifattura, all’acqua pubblica, passando dal caso Sistema Ambiente e poi c’è la questione degli appalti delle scuole e delle mense. C’è un profondo accordo con Veronesi sulla necessità della trasparenza e della partecipazione. Ci sembrava giusto avviare questo percorso, poi individualmente o come gruppo faremo le nostre scelte su chi sostenere o meno”.

Un confronto, dello stesso genere di quello avuto oggi con Veronesi, che, infatti, Bindocci farà anche con gli altri candidati sindaco Fabio Barsanti e Mario Pardini.

Durante il confronto, aperto e franco, c’è stato uno scambio proficuo e un dialogo dove non sono passate inosservate parole al miele e scambi di sguardi che potrebbero far pensare ad una intesa possibile: “Veronesi? È tra le figure più interessanti che si candidano a Lucca”, ha sottolineato Bindocci”. “Con Bindocci c’è una conoscenza, un’amicizia che va avanti da anni – le parole di Veronesi -. Ha dato un grande contributo a Lucca con le sue proposte”. Ma, è stato ribadito chiaramente dallo stesso Bindocci, è presto ancora per parlare di un accordo politico.

“L’incontro con Bindocci – ha spiegato il candidato sindaco del terzo polo Alberto Veronesi – non ha l’esclusività sulla nostra lista ma è incontro che vuole rilanciare l’idea di un polo allargato in cui si parla del cittadino lucchese e di una politica che mette al centro il cittadino, le aziende, il commercio. Una politica che mette al centro i quartieri, le frazioni, i loro comitati e coloro che vogliono esprimere la loro idea di città. In questo sentiamo di avere un unico obiettivo, ovvero il bene comune, quello delle persone, al di là delle ideologie e dei partiti. Noi come terzo polo siamo dalla parte dell’amministrazione vicino alla gente e questo Bindocci ce l’ha nel proprio Dna”.

Veronesi e Bindocci sono uniti da uno slogan: “Lucca ha bisogno di aria fresca”.