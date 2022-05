‘Io sono liberale’, il senatore Marcucci presenta il libro in piazza San Martino

Sabato (28 maggio) alle 17,30 il senatore Pd Andrea Marcucci sarà a Lucca per presentare il suo libro Io sono liberale. Cronaca di un viaggio tra tre Repubbliche.

L’appuntamento è in piazza San Martino, in caso di maltempo invece si sposterà nell’auditorium della Banca del monte. Insieme a lui saranno presenti Giovanni Lamberti, Pierferdinando Casini e Alan Friedman. A moderare ci sarà Emilia Patta, giornalista del Sole24ore. Per prenotare è possibile chiamare i numeri 3486559698 o 3341903036.