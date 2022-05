Polieri (Lucca sul serio): “Per governare servirà un nuovo stile di inclusione partecipativa”

“Veronesi è la persona giusta per creare un cambiamento positivo, che inizi col mettere al centro la persona”. È questo il parere di Maurizio Polieri, candidato consigliere per la lista Lucca Sul Serio.

“Dopo un inizio incerto e un po’ confuso su chi doveva partecipare alla competizione elettorale per la poltrona di primo cittadino della città di Lucca, abbiamo ritrovato in Alberto Veronesi un valore aggiunto che è offerto dalla sua personalità – prosegue Polieri -. Ogni giorno, ma forse sarebbe più esatto dire ogni ora che passa si percepisce la crescita, della considerazione nella gente, che Veronesi possa essere la persona giusta per creare un cambiamento positivo, riformista e sostenibile, per la nostra città e per i nostri territori, ma soprattutto nello stile e nella qualità di come rapportarsi con il cittadino. Mi sento completamente riconosciuto nelle sue affermazioni che porteranno le stanze dell’amministrazione comunale ad aprirsi ad una maggiore partecipazione costruttiva da parte di tutta la cittadinanza nelle fasi di conoscenza e di valutazione dei problemi e delle difficoltà quotidiane del nostro territorio. Oltre ad un aggiornamento continuativo alla città delle possibili risoluzioni e delle azioni che potrebbero essere realizzate con sostenibilità e concretezza”.

“Un nuovo stile di inclusione diretta della gente, nello sviluppo del territorio e della società cittadina in generale – conclude Polieri -. Il metodo inclusivo è proprio mettere la persona al centro dell’assessment organizzativa, come analisi delle conoscenze, in un rapporto co-costruttivo. Sicuramente può far nascere una nuova realtà partecipativa che matura consapevolezza e presenza attiva e democratica da parte di tutti noi per migliorare sempre di più la qualità della vita nella nostra città”.