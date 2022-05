Sport e salute, il Pd illustra il progetto per la città alla chiesetta dell’Alba

Sport e salute: un progetto per la città. È questo il titolo dell’iniziativa promossa dal Partito Democratico di Lucca e in programma per sabato (28 maggio) alle 10 alla Chiesetta dell’Alba in via San Nicolao.

L’incontro si inserisce fra le iniziative della campagna elettorale a sostegno di Francesco Raspini sindaco.

“L’investimento e il rafforzamento delle politiche per lo sport sono obiettivi prioritari del programma elettorale di Francesco Raspini – spiegano dal Pd invitando i lucchesi a partecipare -. Questa iniziativa affronta un aspetto essenziale legato all’attività sportiva, vale a dire la sua ricaduta in termini sanitari, con l’obiettivo di diffondere la cultura dello sport ed incentivarne la pratica”.

A parlare, dopo il senatore Andrea Marcucci e la consigliera regionale Valentina Mercanti, saranno Enrico Sostegni, presidente della Commissione sanità del consiglio regionale della Toscana, Alessandra Nieri, portavoce della Conferenza delle donne democratiche di Lucca e responsabile sport per la segreteria territoriale Pd, Carlo Giammattei, medico dello sport, Fausto Morgantini, medico nutrizionista e Daniela Melchiorre, reumatologa e responsabile sanità del Pd comunale di Lucca.