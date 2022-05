Autorità portuale, Fdi: “Lo scontro tra Comune e Regione ha lasciato Viareggio al palo”

“Lo scontro tra Comune e Regione sulla presidenza dell’Autorità portuale ha lasciato Viareggio al palo, è stato perso tanto, troppo tempo, adesso possiamo soltanto sperare che siano rispettati gli impegni, in primis sabbiodotto e attuazione della variante del piano regolatore portuale”.

Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi, vicepresidente della commissione sviluppo economico, e Alessandro Capecchi, vicepresidente della commissione infrastrutture e trasporti, il consigliere comunale di Viareggio Marco Dondolini e Silverio Pagano, responsabile del dipartimento porto e attività portuali del Circolo di Viareggio per Fratelli d’Italia.

“Il porto ha bisogno del pescaggio che deve rimanere costante per evitare che ci siano problemi per le imbarcazioni all’ingresso e all’uscita, bisogna eliminare gli annosi problemi di insabbiamento – concludono gli esponenti Fdi -. Bisognerà sapere decidere anche sulle questioni della banchina commerciale, del mercato ittico e della adeguata viabilità , la cosiddetta ‘via del Mare’ che per un breve tratto passa anche all’interno del Parco. In questo momento i grandi porti di sistema, come Livorno e Carrara, sono avvantaggiati anche dalle risorse del Pnrr. Adesso che la telenovela è finita, Viareggio deve ripartire”.