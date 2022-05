Caccerini (Lucca 2032): “Centri estivi, bisogna pensare anche alle persone con disabilità”

Lorenzo Caccerini, candidato al Consiglio comunale nella lista civica Lucca 2032 a sostegno di Mario Pardini sindaco interviene sul delicato tema dell’accesso ai centri estivi delle persone portatrici di disabilità.

“Più volte ho sollevato il problema – scrive -, che nasce dai costi relativi agli educatori/animatori, che dovrebbero essere coperti da Asl e Comune, invece come ogni anno, a fronte di un contributo Asl e Anfass, le associazioni che si occupano dei centri estivi chiedono alle famiglie fino a 2800 euro per pagare gli animatori/educatori per i figli. Ovviamente nessuna famiglia può coprire questi costi e quindi i ragazzi vengono di fatto esclusi. Mi domando: perché nei mesi scolastici le persone portatrici di disabilità hanno diritto al sostegno e d’estate no? Su questo delicato problema il Comune si è sempre limitato a fare promesse puntualmente non mantenute. È tempo di cambiare, votando il 12 giugno Mario Pardini”.