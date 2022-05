Consani (Lucca 2032): “Con noi aprirà una ludoteca comunale”

Raccogliendo sul territorio le istanze e le segnalazioni delle famiglie, la candidata Cristina Consani di Lucca 2032 in sostegno di Mario Pardini sindaco, affronta il tema della necessità di spazi e ambienti adeguati per i giovani.

“Il valore educativo del gioco è riconosciuto da insegnanti e genitori – sostiene – pertanto devono essere offerti spazi ai bambini e adolescenti adeguati alle proprie esigenze, per giocare e svagarsi anche quando nel periodo invernale non è possibile usufruire dei parchi all’aperto. Per Lucca 2032 e il suo candidato sindaco l’imprenditore Mario Pardini colmare questo vuoto è necessario, per cui nel programma è prevista l’apertura di una ludoteca comunale Mille colori a disposizione di tutti, che si troverà in un luogo facilmente fruibile da ogni cittadino. Perché attraverso il gioco i bambini imparano a socializzare, a condividere momenti, partecipando alle diverse attività sotto la supervisione di personale specializzato Questo tipo di ambiente è rivolto ai bambini di età compresa fra i 3 e 15 anni, ma è possibile creare anche spazi per adolescenti e adulti. Nella ludoteca il bambino può trovare stimoli che lo aiutano a ideare e costruire con materiali sicuri, sviluppando la propria creatività”.

“L’obiettivo della lista civica Lucca 2032 – conclude Consani – è quello di offrire un servizio basato sul gioco, un centro ricreativo, sociale e culturale che ha come finalità la realizzazione di una migliore qualità della vita infantile”.